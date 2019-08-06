Сергей Чемезов остался председателем совета директоров КАМАЗа
Совет директоров ПАО «КАМАЗ» избрал председателем главу «Ростеха» Сергея Чемезова. Комитет по кадрам и вознаграждениям возглавил Анатолий Сердюков.
В этот комитет вошли также Александр Васильев и Сергей Скворцов, следует из сообщения компании на сервере раскрытия корпоративной информации.
Председателем комитета совета по бюджету и аудиту избран Михаил Бройтман. В комитет также включены Александр Васильев и Геральд Янк.
Напомним, год назад Чемезов также был переизбран председателем совета директоров КАМАЗа.ПромышленностьПроисшествия Татарстан
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