Сергей Чемезов остался председателем совета директоров КАМАЗа

Совет директоров ПАО «КАМАЗ» избрал председателем главу «Ростеха» Сергея Чемезова. Комитет по кадрам и вознаграждениям возглавил Анатолий Сердюков.

В этот комитет вошли также Александр Васильев и Сергей Скворцов, следует из сообщения компании на сервере раскрытия корпоративной информации.

Председателем комитета совета по бюджету и аудиту избран Михаил Бройтман. В комитет также включены Александр Васильев и Геральд Янк.

Напомним, год назад Чемезов также был переизбран председателем совета директоров КАМАЗа.