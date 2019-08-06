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Промышленность

Сергей Чемезов остался председателем совета директоров КАМАЗа

16:58, 06.08.2019
Сергей Чемезов остался председателем совета директоров КАМАЗа
Фото: prav.tatarstan.ru

Совет директоров ПАО «КАМАЗ» избрал председателем главу «Ростеха» Сергея Чемезова. Комитет по кадрам и вознаграждениям возглавил Анатолий Сердюков.

В этот комитет вошли также Александр Васильев и Сергей Скворцов, следует из сообщения компании на сервере раскрытия корпоративной информации.

Председателем комитета совета по бюджету и аудиту избран Михаил Бройтман. В комитет также включены Александр Васильев и Геральд Янк.

Напомним, год назад Чемезов также был переизбран председателем совета директоров КАМАЗа.

ПромышленностьПроисшествия Татарстан
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