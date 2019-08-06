В России изменилась тенденция убийств и покушений на убийство

Количество убийств и покушений на убийства в РФ в первом полугодии 2019 года снизилось на 6,5%, передают РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

«По всей стране фиксируется тренд на снижение количества убийств и покушений на убийства. Их число сократилось на 6,5% (с 4 577 до 4 281)», — приводит статистику ведомство.

Аналогичная тенденция наблюдается по фактам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Таких преступлений стало на 5,2% (с 11 983 до 11 361) меньше по сравнению с тем же отрезком прошлого года.

Напомним, недавно в Петербурге прошел митинг против домашнего насилия.

