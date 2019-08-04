В Петербурге прошел митинг против домашнего насилия

В Петербурге на площади Ленина сегодня прошел митинг в поддержку сестер Хачатурян и против домашнего насилия. По разным оценкам, на мероприятие пришли от 700 до 1500 человек.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», требования участников митинга касались в основном принятия нового закона о криминализации домашнего насилия.

Напомним, что на минувшей неделе исполнился ровно год с момента убийства москвича Михаила Хачатуряна. 27 июля 2018-го мужчину, как полагает следствие, зарезали его дочери Крестина, Ангелина и Мария. По мнению защитников девушек, в течение многих лет Михаил подвергал их насилию, а убийство — не что иное как самооборона

«Реальное время» публиковало интервью с правозащитницей, соавтором законопроекта о домашнем насилии, юристом Аленой Поповой.

