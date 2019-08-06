Следком Татарстана возбудил дело об убийстве 9-месячной девочки

Тело 9-месячной девочки было обнаружено в Казани ночью 6 августа. Следком возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

По предварительной версии, ребенка убил знакомый ее матери. Вечером он пришел к ней в гости. Женщина попросила мужчину посидеть с ребенком, пока она сбегает в магазин.

Девочка начала капризничать, и гость избил младенца, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР. Женщина же придя домой обнаружила травмы, но в больницу обращаться не стала. В результате через несколько часов девочка скончалась.

Расследование продолжается, подчеркивают в Следкоме.