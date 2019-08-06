Минэкономразвития РФ не поддержало запрет на продажу крепкого алкоголя гражданам до 21 года

Минэкономразвития РФ считает необоснованным предложение Минздрава РФ запретить продавать алкоголь крепостью свыше 16,5% гражданам, не достигшим возраста 21 года. Данный отзыв опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.



Ведомство отмечает, что установление пограничного показателя крепости алкоголя в 16,5% приведет к усложнению работы сотрудников на кассах.

«Сначала необходимо будет оценить крепость алкогольной продукции, сопоставить ее с предполагаемым возрастом покупателя, в случае продажи «легкого алкоголя» — к дате рождения, указанной в паспорте, прибавлять 21. Более того, визуально различить покупателей возрастной группы 15 и 18 лет зачастую легче, чем возрастной группы 18 лет и 21 года», — поясняют проблемы в ведомстве.

Сейчас продажа алкоголя запрещена лицам, не достигшим 18 лет.

Напомним, ранее в России началось обсуждение вопроса увеличения детского возраста до 21 года.

