В России обсуждают вопрос повышения порога детства до 21 года
Министерство здравоохранения РФ обсуждает вопрос увеличения детского возраста в России до 21 года.
«В первую очередь нас волнует употребление алкоголя, табака до 21 года, а значит, это профилактика вредных привычек и это здоровье наших будущих мам и пап», — заявила первый заместитель министра здравоохранения Татьяна Яковлева в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Ее слова приводит ТАСС.
Напомним, в мае прошлого года глава Минздрава РФ Вероника Скворцова спрогнозировала продление периода детства до 30 лет.Общество
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