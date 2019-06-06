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В России обсуждают вопрос повышения порога детства до 21 года

15:19, 06.06.2019
В России обсуждают вопрос повышения порога детства до 21 года
Фото: pixabay.com

Министерство здравоохранения РФ обсуждает вопрос увеличения детского возраста в России до 21 года.

«В первую очередь нас волнует употребление алкоголя, табака до 21 года, а значит, это профилактика вредных привычек и это здоровье наших будущих мам и пап», — заявила первый заместитель министра здравоохранения Татьяна Яковлева в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Ее слова приводит ТАСС.

Напомним, в мае прошлого года глава Минздрава РФ Вероника Скворцова спрогнозировала продление периода детства до 30 лет.

Общество
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