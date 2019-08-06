Черчесов хотел, чтобы Кудряшов остался в Турции

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своем отношении к переходу бывшего игрока «Рубина» Федора Кудряшова в ФК «Сочи».

«Кудряшов провел великолепные полгода в Турции, честно говоря, хотелось бы, чтобы он там и оставался, потому что чувствовал себя комфортно, плюс в клубе играл на той позиции, которая нам выгодна», — сказал Черчесов.

Напомним, Кудряшов выступал за «Рубин» в 2017—2018 годы. В начале нынешнего года защитник перебрался в Турцию, но полгода спустя вернулся в Россию и подписал контракт с «Сочи».