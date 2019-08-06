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Дмитрий Савельев: «Волга» из Ульяновска оказалась «мыльным пузырем»

10:45, 06.08.2019
Дмитрий Савельев: «Волга» из Ульяновска оказалась «мыльным пузырем»
Фото: rusbandy.ru

Новичок казанского «Динамо-Казань» по хоккею с мячом Дмитрий Савельев вспомнил период своей короткой карьеры в ульяновской «Волге».

«Уход из «Водника» было связано с дисквалификацией из-за протестов экс-руководителя клуба. Тогда мне поступило предложение из Ульяновска. В тот момент казалось, что это финансово устойчивый клуб, были неплохие перспективы по составу, турнирной таблице. Но финансовая ситуация у «Волги» оказалась лишь «мыльным пузырем». Если бы заранее знал, то поступил бы по-другому. В итоге произошло то, что произошло», — сказал Савельев.

Напомним, в минувшем сезоне ульяновская «Волга» вначале подписала контракты с именитыми хоккеистами, а позже у клуба возникли финансовые сложности.

СпортХоккей с мячомОбщество Татарстан
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