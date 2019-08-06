В России ужесточили наказание за отказ пропускать скорую помощь

Сегодня, 6 августа, в России вступил в силу закон о наказании за воспрепятствование работе медиков. В том числе ужесточается ответственность за отказ пропускать скорую помощь на дороге.

Теперь воспрепятствование деятельности сотрудника медицинской сферы, если это повлекло причинение тяжкого вреда здоровью пациента или смерть, грозит лишением свободы до 2 лет в первом случае и до 4 лет во втором. Кроме того, две статьи УК РФ, 115 и 119, дополняются новыми квалифицирующими признаками — совершение преступления в отношении лица или его близких в связи с осуществлением им служебной деятельности или выполнением общественного долга. Наказание по 115 статье максимально будет составлять до 2 лет заключения, по 119 статье — до 5 лет тюрьмы.

Для водителей, не пропустивших карету скорой помощи или другую машину экстренных служб со включенными маячками и звуковым сигналом, предусмотрен штраф до 3—5 тыс. рублей или лишение прав на срок от трех месяцев до года. Ранее автомобилистов за подобное правонарушение ожидала мера наказания в виде штрафа 500 рублей или изъятие прав до трех месяцев.

В Кодексе РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливаются штрафы в размере от 4 до 5 тыс. рублей за воспрепятствование работе врачей, если это не сказалось на здоровье пациента.

Ранее сообщалось, что регионам на обновление парка машин скорой помощи и школьных автобусов выделят 10 млрд рублей.