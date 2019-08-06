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В регионах на обновление парка школьных автобусов и машин скорой помощи выделят 10 млрд рублей

09:58, 06.08.2019
В регионах на обновление парка школьных автобусов и машин скорой помощи выделят 10 млрд рублей
Фото: realnoevremya.ru

Регионам выделят 10 млрд рублей на обновление парка школьных автобусов и машин скорой помощи. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Как указано в документах,в регионы будут дополнительно поставлены 1,2 тыс автомобилей скорой помощи и 2,2 тыс школьных автобусов.

«Подписанным распоряжением из резервного фонда Правительства выделяется 10 млрд рублей для дополнительной поставки в 2019 году в субъекты Федерации новых автомобилей скорой медицинской помощи и школьных автобусов российского производства (5 млрд рублей на закупку автомобилей скорой медицинской помощи и 5 млрд рублей на закупку школьных автобусов)», — отмечается в пояснительной записке.

Документ был рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 31 июля 2019 года.

Ранее сообщалось, что более 35% грузовых автомобилей, которые эксплуатируются в России на 1 января 2019 года, были выпущены еще во времена СССР.

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