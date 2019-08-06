Менеджер Поветкина не хочет боя с украинцем Усиком из-за политики

Менеджер боксера Александра Поветкина считает необходимым отказаться от боя его подопечного с украинцем Александром Усиком.

«Сейчас я бы не хотел этого боя, потому что действительно это противостояние могут перевести в политическую плоскость. Для меня русские и украинцы — один народ с общими ценностями и теми же взглядами на жизнь. Мы вместе плечом к плечу воевали в Великую Отечественную войну, но сейчас нас пытаются разделить. По этой причине я против этого поединка. Но со спортивной точки зрения это был бы классный бокс и интересное противостояние стилей», — приводит слова Иванова News.ru.

Напомним, в начале года прошла информация, что бой между Поветкиным и Усиком может состояться уже в мае, но стороны не пришли к итоговому соглашению.