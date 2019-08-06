Новости спорта

10:09 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

В МВД отрицают причастность к очередям на матч «Рубин» — ЦСКА в Казани

09:52, 06.08.2019
В МВД отрицают причастность к очередям на матч «Рубин» — ЦСКА в Казани
Фото: rubin-kazan.ru

В МВД по Татарстану рассказали, что ответственность за пропуск болельщиков на спортивные мероприятия лежит на организаторах, а не на полиции. Организаторы могут только запрашивать содействия правоохранителей.

«Организатор привлекает для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при проведении соревнований контролеров-распорядителей. Сотрудники полиции при осуществлении досмотровых мероприятий только оказывают содействие», — ответили «Реальному времени» в пресс-службе МВД по РТ.

Досмотр при входе осуществляется сотрудниками организатора мероприятия при содействии полиции.

«При отказе граждан подвергнуться личному осмотру имеют право не допускать их в места проведения соревнований», — отмечают в МВД.

Ранее «Рубин» принес официальные извинения болельщикам за плохую организацию матча. В тексте заявления говорилось, что матч с ЦСКА стал самым посещаемым за последние годы и система входов перестала справляться.

СпортФутбол Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров