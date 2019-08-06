В МВД отрицают причастность к очередям на матч «Рубин» — ЦСКА в Казани

В МВД по Татарстану рассказали, что ответственность за пропуск болельщиков на спортивные мероприятия лежит на организаторах, а не на полиции. Организаторы могут только запрашивать содействия правоохранителей.

«Организатор привлекает для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при проведении соревнований контролеров-распорядителей. Сотрудники полиции при осуществлении досмотровых мероприятий только оказывают содействие», — ответили «Реальному времени» в пресс-службе МВД по РТ.

Досмотр при входе осуществляется сотрудниками организатора мероприятия при содействии полиции.

«При отказе граждан подвергнуться личному осмотру имеют право не допускать их в места проведения соревнований», — отмечают в МВД.

Ранее «Рубин» принес официальные извинения болельщикам за плохую организацию матча. В тексте заявления говорилось, что матч с ЦСКА стал самым посещаемым за последние годы и система входов перестала справляться.