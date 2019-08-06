Михаил Грушевский: «Покупка «Зенита» за 40 млн евро — это демонстративный плевок на происходящее вокруг»

Известный актер Михаил Грушевский раскритиковал трансфер бразильского полузащитника Малкома в «Зенит».

«Питерцы прогремели с этим трансфером. С одной стороны, можно порадоваться за наш чемпионат, ведь в нем будет выступать футболист столь высокого уровня и наверняка поможет действующему чемпиону России в Лиге чемпионов. Но у меня возникают большие вопросы, причем не только к «Зениту», справедливости ради. Есть вопросы и к «Краснодару», и к «Динамо». К командам, совершающим феерические покупки (к «Спартаку» вопросов нет, они покупают новых игроков на средства с продажи старых). Я не понимаю, как они собираются разбираться с финансовым fair play. Да, он влияет на выступления на международной арене, но я считаю, что у нас должен быть и внутрироссийский финансовый fair play.

На мой взгляд, клубы не имеют права тратить такие безумные деньги на трансферном рынке! Это некорректно в нынешней экономической ситуации в нашей стране, это некорректно в реалиях режима экономии, в котором живет российский футбол сегодня. Могу на собственном примере пояснить: зарабатывать из-за кризиса стал в разы меньше, поэтому и трачу соответствующе. Понятно, что мне ответят: «завидуешь, мы можем себе это позволить». Но, на мой взгляд, в этом вопросе должны быть какие-то границы, морально-этические соображения. Команды должны соответствовать определенным рамкам и критериям. Не должно быть такого, что один супербогатый спонсор может позволить себе потратить вот такие безумные деньги.

Я готов к полемике на эту тему, готов услышать доводы в пользу таких трансферов и усиления отечественного первенства. Но, на мой взгляд, в наших текущих реалиях это выглядит как демонстративное, нарочитое бахвальство возможностями со стороны клуба, который и без того не потратился на стадион, получив его в подарок, а также имеет другие преференции.

Более 40 млн за игрока «Барселоны» этим летом — это вызов общественному мнению, нашим реалиям, да и просто демонстративный плевок. Я считаю, что эта ситуация заставляет задуматься и ее необходимо обсудить», — сказал Грушевский.



Напомним, на прошлой неделе «Зенит» объявил о переходе бразильца Малкома. Сумма трансфера, по некоторым данным, составила свыше 40 млн евро.