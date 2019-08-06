В Казани согласован проект планировки Адмиралтейской слободы

Власти Казани согласовали проект планировки Адмиралтейской слободы. О ее реновации говорили еще в 2011 году. Проект обустройства охватывает территорию в 349,2 гектара, сообщается в постановлении на сайте исполкома города.

В проект планировки «Старое русло реки Казанки и Адмиралтейская слобода», включается сохранение и регенерация исторической среды: Зилантов монастырь (1681 г.), Макарьевская церковь (1875 г.), депо-1, Петрушкин разъезд (1875 г.), территории судостроительных верфей XVIII—XIX веков и другие объекты. Помимо этого, предполагается экологическая реабилитация старого русла Казанки.



В благоустройство Адмиралтейской слободы входит создание музейно-выставочных зон, парка, организация набережных, строительство и реконструкция мостов, в том числе Горбатого моста, строительство нового жилья, школ, детских садов и даже торгового центра.



Однако пока только КВЗ планирует освободить 19 гектаров земли для девелоперов.

Подробнее о том, какой будет «Адмиралтейка», читайте в нашем материале.