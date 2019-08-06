В России создают аппараты, которые будут подзаряжать спутники на орбите

В России разрабатывается проект подзарядки спутников на орбите. Функцией роботов станет преобразование солнечной энергии, сбор отражаемого от планеты света и подпитка электричеством по радиоканалам Земли. Система позволит продлить сроки службы спутников в 1,5 раза и сэкономить до 3 млрд рублей.

Проект разработала группа ученых Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского. Их целью стало обеспечение бесперебойной работы малых космических аппаратов Cospas-Sarsat и спутников ретрансляторов интернета, видео, радиосвязи. Для этого на орбите, по мнению ученых, должны находиться несколько десятков роботов-заправщиков, сообщают «Известия».

Прототипом заправщика является летающая тарелка. В ее верхних и нижних полусферах размещены фотобатареи и фотоэлектрические модули. В приборном модуле находятся система управления, аккумуляторы и гаджет, мгновенно накапливающий электричество и быстро перенаправляющий его потребителю.

При наличии на орбите заправщиков можно будет уменьшить площадь солнечных панелей в спутниках, это позволит в освободившемся месте установить допоборудование.

Ранее сообщалось, что новая российская космическая обсерватория «Спектр-РГ» прислала первые снимки источник рентгеновского излучения.