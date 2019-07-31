В Сети появились снимки источника рентгеновского излучения
Новая российская космическая обсерватория «Спектр-РГ» прислала первые снимки, на которых виден находящийся в 18,6 тысячи световых лет от Земли рентгеновский пульсар Центавр X-3 (источник рентгеновского излучения).
Снимок выполнен телескопом ART-XC», — говорится в сообщении Роскосмоса.
Напомним, 13 июля ракета-носитель «Протон-М», несущая на борту космическую обсерваторию «Спектр-РГ», успешно стартовала с космодрома Байконур. Запуск дважды откладывался. Изначально он был запланирован на 21 июня.Технологии
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