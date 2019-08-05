Владимир Пономарев о «Рубине»: «Больше двух грузинов в команде держать не стоит, пропадает дисциплина»

Заслуженный мастер спорта СССР и бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв оценил игру «Рубина» против московских армейцев.

«Молодая, только строящаяся команда. В составе выступают три-четыре грузина, которые в предыдущих турах смотрелись неплохо. Хотя ещё в советские времена говорили, что больше двух грузинов в команде держать не стоит, иначе пропадает дисциплина (смеётся).

Но в целом, у «Рубина» неплохая команда, но в матче с ЦСКА у них ничего не получилось. «Армейцы» по всем показателям были сильнее оппонента. А так, перспективы у казанцев хорошие. Продолжат упорно работать — будет и результат», - сказал Пономарев.

Напомним, ранее стало известно, что полузащитник «Рубина» Роман Акбашев в ближайшее время может перейти в волгоградский «Ротор».