Полузащитник «Рубина» Роман Акбашев может перейти в «Ротор»

Фото: "Реальное время" / Эрик Добролюбов

Полузащитник «Рубина» Роман Акбашев в ближайшее время может перейти в волгоградский «Ротор».

По данным «Матч ТВ» на 27-летнего футболиста претендуют еще несколько клубов. Решение по трансферу остается за руководством казанской команды и самим игроком.

Напомним, в «Рубин» Акбашев перешел минувшей зимой из курского «Авангарда». За казанскую команду полузащитник успел сыграть 5 матчей.