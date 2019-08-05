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Полузащитник «Рубина» Роман Акбашев может перейти в «Ротор»

20:02, 05.08.2019
Полузащитник «Рубина» Роман Акбашев может перейти в «Ротор»
Фото: "Реальное время" / Эрик Добролюбов

Полузащитник «Рубина» Роман Акбашев в ближайшее время может перейти в волгоградский «Ротор».

По данным «Матч ТВ» на 27-летнего футболиста претендуют еще несколько клубов. Решение по трансферу остается за руководством казанской команды и самим игроком.

Напомним, в «Рубин» Акбашев перешел минувшей зимой из курского «Авангарда». За казанскую команду полузащитник успел сыграть 5 матчей.

СпортФутбол Татарстан
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