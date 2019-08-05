Китай приостановил импорт американской сельхозпродукции

Китай временно прекратил импорт сельскохозяйственной продукции из США.

Также в Министерстве коммерции Китая не исключили повышение пошлин на данную продукцию, приобретенную после 3 августа, говорится в сообщении ведомства.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что может поднять таможенные пошлины на китайский импорт выше запланированных 10%. По его словам, Пекин должен пойти на уступки Вашингтону, чтобы избежать этого.

Планируется, что Соединенные Штаты с 1 сентября введут новые пошлины в размере 10% на товары из КНР стоимостью $300 млрд.