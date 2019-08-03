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Трамп пригрозил Китаю увеличением торговых пошлин

02:28, 03.08.2019
Трамп пригрозил Китаю увеличением торговых пошлин
Фото: flickr.com

Президент США Дональд Трамп заявил, что может поднять таможенные пошлины на китайский импорт выше запланированных 10%. По его словам, Пекин должен пойти на уступки Вашингтону, чтобы избежать этого.

«Честно говоря, если они этого не сделают, я всегда могу значительно увеличить их [пошлины]. Другими словами, я мог бы увеличить их, если бы захотел, я мог бы увеличить их до очень больших значений», — приводит слова Трампа ТАСС.

Президент США считает «справедливой сделкой» то соглашение, в котором Вашингтон получит более выгодные условия, поскольку Пекин ведет торговую политику по «несправедливым правилам игры».

Ранее Трамп сообщил, что Соединенные Штаты с 1 сентября введут новые пошлины в размере 10% на товары из КНР стоимостью $300 млрд.

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