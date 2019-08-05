Специалисты спрогнозировали большой урожай грибов в Татарстане — видео

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В этом году в Татарстане благодаря теплу и сырости ожидается большой урожай грибов, сообщают «Новости Татарстана» телекомпании ТНВ со ссылкой на специалистов.

Всего в республике растет более 900 видов грибов, самые распространенные — подосиновики, подберезовики, белые грибы и лисички. Также в татарстанских лесах растут ядовитые грибы — поганка и галерина.

«Прежде чем идти в лес нужно знать какие-то базовые вещи. В том числе распознавать даже не столько съедобные грибы, сколько ядовитые. Их не так много, действительно смертельно опасных грибов, поэтому их надо знать в лицо», — сказал ассистент кафедры общей экологии КФУ, миколог Ким Потапов.

Ранее Роспотребнадзор Татарстана рассказал, как собирать и заготавливать грибы.