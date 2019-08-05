Житель Нижнекамска 191 раз запросил в МФЦ справку об отсутствии исполнительного производства

Самый активный пользователь услуг многофункционального центра в Татарстане проживает в Нижнекамске — за пять лет он 191 раз запросил в МФЦ справку о наличии исполнительного производства.

За этот же промежуток времени жительница Чистопольского района шесть раз поменяла водительские права через МФЦ, в том числе в связи с утерей документа, истечением срока его действия и сменой фамилии, сообщил министр информатизации и связи Республики Татарстан Айрат Хайруллин в Instagram.

Всего в Татарстане функционируют 57 филиалов МФЦ, 9 из них — в Казани. Ежедневно их посещают более 10 тыс. татарстанцев.

За семь месяце 2019 года в список самых популярных услуг попали выдача российского паспорта (56 тыс. обращений), выдача справки о наличии (отсутствии) судимости (34 тыс.), выдача справки о размере пенсии (29 тыс.), выдача водительского удостоверения (24 тыс.), выдача архивных справок (4 тыс.), направление материнского капитала на улучшение жилищных условий (2 тыс.).



Ранее «Реальное время» писало, что МФЦ Татарстана начали бесплатно принимать заявления о гибели или уничтожении объекта недвижимости, что позволяет прекратить начисление налога.

