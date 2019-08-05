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«Торпедо» обменяло Кейлофа в минское «Динамо»

19:27, 05.08.2019
«Торпедо» обменяло Кейлофа в минское «Динамо»
Фото: vk.com/torpedonn

Нижегородское «Торпедо» и «Динамо» из Минска произвели обмен, информируют пресс-службы клубов.

В результате сделки в «Торпедо» перешел форвард Куинтон Хауден. В обратном направлении последовал нападающий Эндрю Кейлоф.

27-летний Хауден в прошедшем сезоне сыграл в 58 матчах, в которых набрал 28 (12+16) очков. В активе Кейлофа — 41 (22+19) очко в 58 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

СпортХоккейОбщество
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