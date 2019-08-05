Опубликовано новое видео с президентом Туркменистана. Он проехался на внедорожнике у «Врат ада»

Государственное телевидение Туркменистана опубликовало новое 26-минутное видео с президентом страны Гурбангулы Бердымухамедовым. В видеоролике вкратце пересказан крайне насыщенный отпуск политика.

На протяжении ролика он ездит на велосипеде, прогуливается на лошади и стреляет из автоматического оружия. Также он поучил ряд министров, как правильно делать упражнения в спортивном зале, прослушал новый трек от внука Керима и завершил работу над книгой «Туркменский алабай».

Кульминацией видео стал момент, когда Бердымухамедов проехал на внедорожнике к «Вратам ада», горящему газовому кратеру посреди пустыни Каракум.

Видеоролик привлек особое внимание в свете информации о кончине президента Туркменистана, которая появилась в СМИ 21 июля. Тогда туркменское посольство оперативно опровергло эту информацию, но после этого Бердымухамедов еще не появлялся на публике.

За месяц до этих событий Бердымухамедов посетил Сабантуй в Татарстане. В свете яркого медийного образа многие ожидали от него участия в традиционных для этого праздника конкурсах (по примеру президента России Владимира Путина в первый год его первого президентского срока), однако этого не случилось.