СМИ сообщили о смерти президента Туркменистана

Политолог и директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев со ссылкой на источники сообщил о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Рубаев уточнил, что узнал об этом от туркменских бизнесменов. По их словам, работающие в спецслужбах люди сообщили, что это произошло в ходе отпуска президента, передает радиостанция «Говорит Москва».

Официального подтверждения эта информация пока не получила.

Гурбангулы Бердымухамедов ушел в отпуск 15 июля. Вчера в Сети появилась информация, что политик скончался 20 июля во второй половине дня. Причиной смерти называется острая почечная недостаточность.

