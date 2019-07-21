В посольстве Туркменистана опровергли сообщения о смерти президента страны

В посольстве Туркменистана в Москве заявили, что сообщения о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедова не соответствуют действительности.

«Это абсолютная ложь. Мы опровергаем эти сообщения» — приводит ТАСС слова представителя посольства.

Вчера в Сети появилась информация, что политик скончался 20 июля во второй половине дня. Причиной смерти называется острая почечная недостаточность.

Сегодня сообщения о якобы смерти Гурбангулы Бердымухамедова появились в СМИ. Об этом, в частности, сообщала радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на политолога и директора Центра мониторинга евразийских проблем Аслана Рубаева. Он уточнил, что получил информацию от туркменских бизнесменов.

