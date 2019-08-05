Аналитики предоставили новый прогноз развития экономики России

Консенсус-прогноз аналитиков по росту ВВП России в 2019 году снизился до 1,1% по сравнению с тем, который проводился 3 месяца назад. Информация следует из данных ежеквартального опроса прогнозистов, проведенного в июле НИУ ВШЭ, сообщает RNS.

В опросе принимали участие 25 экспертов: из «Альфа-банка», Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, Института Внешэкономбанка, НИУ ВШЭ, Института экономики РАН, «Лукойла», РФПИ, Sberbank CIB, Morgan Stanley, JPMorgan.

Согласно консенсус-прогнозу, «разогреть» российскую экономику до темпов, хотя бы близких к 3% в год, не смогут «ни уверенность в скором достижении инфляционного таргета Банка России (4% в год), ни ожидаемое снижение ключевой ставки (еще на 0,25 п.п. в этом году, примерно на 0,5 п.п. в следующем и на 0,25—0,5 п.п. в 2024—2025 гг.), ни, наконец, реализация намеченных национальных проектов». Кроме того, только «один эксперт из 25 надеется на 3%-ный рост ВВП, и то лишь в 2024—2025 годах», уверяют эксперты.

По данным ВШЭ, в июле эксперты понизили прогноз инфляции в 2019 году на 0,3 п.п., до 4,3%, а также снизили прогноз по курсу доллара на конец года до 65,5 рубля за доллар (против 66,5 рубля за доллар в апреле) и среднюю цену на нефть Urals до 64,2 доллара за баррель (против 64,8 доллара за баррель в апреле), однако «в долгосрочной перспективе эксперты ожидают достаточно стабильного курса рубля и достаточно стабильных нефтяных цен».

В ВШЭ считают, что «отсутствие заметной реакции российской экономики на снижение реальной процентной ставки до 2—2,5%, объясняется возможным замедлением мировой экономики вследствие разгорающихся торговых войн, а также целым рядом нерыночных факторов, начиная от низкого качества российских институтов и кончая антироссийскими санкциями».

С 2021 года Минэкономразвития ожидает ускорения экономического роста до 3,1—3,3% в год, «что для абсолютного большинства независимых прогнозистов выглядит несбыточной мечтой», говорится в исследовании.



Ранее эксперты ВШЭ ожидали спада российской экономики из-за сокращения производства.

