Эксперты ВШЭ ожидают спада российской экономики из-за сокращения производства

Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) считают, что российская экономика пойдет на спад в ближайшие месяцы. Об этом говорит динамика сводного опережающего индекса (СОИ).

«В целом, судя по динамике СОИ (сводный опережающий индекс), в перспективе ближайших месяцев спад экономики хотя и не представляется неизбежным, но выглядит все более вероятным», — цитирует banki.ru новый выпуск «Комментариев о государстве и бизнесе» ВШЭ.

По подсчетам экспертов, в мае 2019 года СОИ снизился с минус 2% до минус 2,4%. Таким образом, индекс снижается седьмой месяц подряд.

Снижение эксперты объясняют ценами на нефть, отрицательным реальным эффективным курсом. Однако главной причиной аналитики считают снижение количества новых заказов на производство продукции, за которым они видят застаревшую слабость внутреннего спроса.

«В целом приходится констатировать, что экономика России остается в зоне риска. Говорить о неизбежности спада сейчас явно преждевременно (хотя бы потому, что в середине 2012 года СОИ опускался еще ниже, но рецессии тогда не было), но каких-либо заметных сдвигов в лучшую сторону динамика СОИ явно не предвещает», — говорится в исследовании.