Татарстанец Марат Гарипов выиграл золото на Гран-при Германии по греко-римской борьбе

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Вчера в немецком Дортмунде завершился международный этап Гран-при по греко-римской борьбе. В финале весовой категории до 63 кг победу одержал татарстанский борец Марат Гарипов.

В финальной схватке 28-летний уроженец Татарстана выиграл у казахстанского борца Алмата Кебиспаева. Третью строчку занял Эдгарас Венкалтис из Литвы.

Всего же российские борцы греко-римского стиля завоевали в Дортмунде шесть золотых, четыре серебряные и три бронзовые медали.

Отметим, что этап Гран-при Германии является проверочным турниром, на основе результатов которого будет формироваться состав сборной России на чемпионат мира по греко-римской борьбе. Мировое первенство пройдет с 14-го по 22 сентября в столице Казахстана Нур-Султане.