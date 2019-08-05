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ГИБДД Казани рассказало подробности ДТП в Царицыно

14:23, 05.08.2019
ГИБДД Казани рассказало подробности ДТП в Царицыно
Фото: instagram.com/gibdd_kzn_municipal

При столкновении автомобилей Nissan и Suzuki пострадали восемь человек. По данным ГИБДД, водитель первого авто не справился с управлением и вылетел на встречную полосу.

«В дорожно-транспортном происшествии пострадали 8 человек, один из участников был срочно госпитализирован на карете скорой помощи», — говорится в официальном аккаунте полка ДПС в Instagram.

От сильного удара у обоих машин сработали подушки безопасности. Лобовые части автомобилей сильно деформировались.

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео с места происшествия. На нем были видны двое пострадавших, лежавших на земле недалеко от автомобилей.

ПроисшествияАвто Татарстан
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