Осужденный за убийство зампреда ЦБ дал показания на Магомедовых

Осужденный за убийство первого зампреда ЦБ Андрея Козлова банкир Алексей Френкель решил дать показания о причастности братьев Магомедовых к заказному убийству и отмыванию денег.

Алексей Френкель утверждает, что братья Магомедовы «причастны к заказному убийству и легализации денежных средств, нажитых преступным путем». Об этом говорится в заявлении его адвоката Эдуарда Гладилина, направленном следователю Следственного департамента МВД Николаю Будило (ведет дело братьев Магомедовых), сообщает РБК.

Отметим, что совладельца группы компаний «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда задержали в марте 2018 года. Их обвиняют в организации преступного сообщества, хищениях и растратах минимум на 2,5 млрд руб. По версии следствия, Зиявудин Магомедов курировал «экономическую» деятельность ОПС, а Магомед обеспечивал политическое и силовое прикрытие незаконных операций.

Напомним, что после убийства 14 сентября 2006 года в Москве первого зампреда ЦБ Андрея Козлова были задержаны трое граждан Украины, которым предъявили обвинение в исполнении преступления. 11 января 2007 года Генпрокуратура объявила о задержании заказчика убийства, им оказался бывший председатель правления ВИП-банка Алексей Френкель. В 2008 году суд приговорил его к 19 годам, остальные получили от шести лет до пожизненного заключения.



Напомним, один из братьев Магомедовых в минувшем году пожаловался на однообразие музыки в СИЗО.

