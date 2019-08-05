«Оренбург» объявил о переходе защитника Готлиба

«Оренбург» подписал контракт с израильским защитником Эду Готлибом, сообщает официальный сайт оренбуржцев.

26-летний защитник ранее выступал за тель-авивский «Хапоэль». В «Оренбург» футболист перешел в статусе свободного агента. Игрок уже заявлен за новый клуб под 6 номером.

Отметим, что Готлиб имеет российское гражданство и не будет считаться легионером в матчах чемпионата РПЛ.

Ранее в 2017 году Готлиб мог перейти в «Уфу», но уфимцам не удалось договориться с тогдашним клубом футболиста.