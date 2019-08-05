Замглавы Стерлитамака будет руководить Стерлибашевским районом

Фото: пресс-служба администрации Стерлитамака

Бывший замглавы Стерлитамака по инвестициям Рустам Рахмангулов назначен и. о. главы администрации Стерлибашевского района Башкирии.

О назначении молодого чиновника на оперативном совещании объявил врио главы РБ Радий Хабиров. Он также рассказал, что предыдущий глава района Фанур Туктаров уволился по собственному желанию, передает РБК.

Рустам Рахмангулов родился 28 января 1981 года в Стерлитамаке. После вуза он работал учителем истории в Башкирском лицее-интернате №3. С 2013 по 2016 год занимал пост главы Красноусольского района. Следующие два года работал в Администрации главы РБ. После этого перешел в администрацию Стерлитамака. В родном городе он отвечал за инвестиции и развитие предпринимательства.