Один из матчей хоккейного «Кубка Первого канала» может пройти на футбольном стадионе

Федерация хоккея России (ФХР) рассматривает вариант с проведением одного из матчей «Кубка Первого канала» на футбольном стадионе, сообщил ТАСС президент организации Владислав Третьяк.

«Мы рассматриваем возможность проведения матча в Санкт-Петербурге на футбольном стадионе. Я был потрясен, когда был на той игре, впервые был на таком празднике, когда пришла 71 тысяча людей. Считаю, что такой хоккейный праздник надо проводить — это сплочение болельщиков, матч удался, мы выиграли со счетом 5:0. Думаю, что мы будем готовить такой матч, в Санкт-Петербурге было прекрасно, от добра добра не ищут», — рассказал Третьяк.

Напомним, в прошлом году на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге был организован матч между сборными России и Финляндии (5:0), в котором был установлен рекорд посещаемости хоккейных матчей в СССР и России — 71 381 зритель.