В Башкирии на поверхности еще одной реки обнаружили загрязнение

В Башкирии жители деревни Старые Киешки обнаружили на поверхности реки Белой радужную пленку.



Как сообщает пресс-служба Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям, радужное пятно образовалось вокруг баржи. Его размер 25 на 100 метров. Чтобы не допустить дальнейшее распространение пятна, специалисты выставили боновые заграждения и организовали сбор пленки.



Также экологи исследовали акваторию и прибрежную полосу ниже по течению реки. Следы пленки там не были обнаружены. На месте происшествия работали 20 человек и семь единиц техники.

Ранее сообщалось, что башкирский завод ПОЛИЭФ снял с себя ответственность за загрязнение реки Изяк. В конце июля природоохранная прокуратура Башкирии опубликовала информацию о проверке по факту массовой гибели рыбы в реке. Ведомство предположило, что в водохранилище попали отходы производственной деятельности с завода.

