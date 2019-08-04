Кинологи Татарстана рассказали об опасных породах собак — видео

На этой неделе в России утвердили перечень из 12 потенциально опасных пород собак. Кинологи Татарстана в интервью «Новостям Татарстана» телекомпании ТНВ отмечают: опасной собаку делает не порода, а воспитание.

— Нет опасных пород, есть неправильное воспитание. Сильно покусать может и болонка, все зависит от воспитания, дрессировки, — считает член Федерации служебного собаководства РФ Валерий Соловьев, кинолог с сорокалетним стажем.

Он добавляет, что обучать нужно не только собаку, но и ее владельца.

— Если собака захочет атаковать, намордник не спасет, это только команда и управление. Человек, берущий собаку, тем более крупной породы, например американского бульдога, должен почитать, для чего она выводилась, у него должна быть мера ответственности, — добавляет инструктор-дрессировщик Лиля Неонова.

В тот день, когда утвердили перечень опасных собак, в Башкирии питбуль искусал четырехлетнюю девочку. Эта порода не входит в список потенциально опасных, отмечают кинологи.

Принятый перечень позволяет ограничить выгул таких собак. Животные должны выходить на улицу только в намордниках.