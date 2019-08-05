Новости общества

11:27 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Мэр Казани обещал компенсации горожанам, чьи дома и участки затронут новые дороги

09:57, 05.08.2019 1
Мэр Казани обещал компенсации горожанам, чьи дома и участки затронут новые дороги
Фото: realnoevremya.ru / Мария Горожанинова

Мэр Казани высказался о новом генплане города. Он заявил, что гарантирует компенсации тем жителям, чьи дома и участки затронут строящиеся дороги.

«Гарантирую каждому справедливую компенсацию за жилой дом, участок», — передает слова градоначальника корреспондент «Реального времени».

Напомним, что при обсуждении нового генплана Казани самым популярным стал вопрос о дорогах. Горожан волнует, попадет ли их дом или земельный участок в створ новой дороги. Пока в администрации не дают конкретных ответов, заявляя, что план сейчас содержит лишь направление дороги и ее категорию.

ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:02
    Это прямая обязанность.....
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров