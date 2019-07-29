Пропавших в Башкирии челябинских туристов нашли полицейские

Сотрудники МВД Башкирии нашли пропавшую в эти выходные группу из 18 челябинских туристов. 28 июля эта группа вышла из ДОЛ «Горное ущелье» в Абзелинском районе в направлении горы Крыктытау.

Группе удалось дойти до горы, но на обратном пути туристы заблудились. Лишь четверо туристов, в том числе один ребенок, смогли добраться до отправного пункта незадолго до полуночи. Только в 03.20 утра старший группы вышел на связь, после чего сотрудники местного ОМВД выдвинулись на поиски. В готовности находились спасатели зонального поисково-спасательного отряда г. Белорецк.

Группу обнаружили в 05.28 утра, погибших и пострадавших нет. Туристическая группа не была зарегистрирована в установленном МЧС порядке, отмечает пресс-служба МВД по РБ.

Напомним, в этом месяце в Башкирии перевернулся автобус с туристами из Татарстана. В аварии погибли шесть и пострадали десять человек. Подробнее — в материале «Реального времени».