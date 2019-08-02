В России вновь можно получить кредит на образование

С 1 августа российские студенты вновь смогут брать у государства кредиты на образование. Соглашение о поддержке образовательного кредитования подписали Минобрнауки России и Сбербанк. Программа заработала после двухлетнего перерыва. В бюджет 2019 года уже заложена сумма в 128,9 млн рублей на эти цели.

При оформлении такого кредита студенты вузов, у которых есть лицензия на образовательную деятельность, получают право на льготный период выплат на весь срок обучения плюс три месяца. То есть во время учебы можно не выплачивать банку основной долг и часть процентов за первые два года обучения. Оплачивать проценты полностью нужно будет с третьего года.

Кредит можно оформить на весь срок обучения и добавить к нему не более 120 месяцев. То есть возвращать государству стоимость обучения можно будет еще 10 лет после получения диплома.

Отмечается, что процентная ставка по кредиту для студента не превысит 9% годовых при действующей ключевой ставке. До приостановления программы ставка была чуть выше — 10—11% годовых.

Поручительства для получения образовательного кредита не нужно. Достаточно взять с собой паспорт, договор о платном обучении в вузе и «платежку», которую можно получить в учебном заведении. Если заемщику от 14 до 18 лет, следует принести в банк паспорт законного представителя, свидетельство о рождении, разрешение на заключение кредитного договора от законных представителей.

Ранее сообщалось, что Минобрнауки изменит распределение контрольных цифр приема в вузы.