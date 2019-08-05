Голосовой помощник Google научился читать сообщения из мессенджеров

Голосовой помощник Google Ассистент научился зачитывать текстовые сообщения из мессенджеров сторонних разработчиков. Речь идет о приложениях вроде WhatsApp, Telegram, Slack.

Кроме того, голосовой помощник теперь поддерживает не только чтение сообщений, но и диктовку ответов на них. Новая функция доступна при вызове голосового помощника и команде «зачитать сообщения» (read my messages). При этом потребуется выдать приложению Google разрешение на доступ к оповещениям, отмечает Ferra.

После этого голосовой помощник выдаст карточку с последними полученными сообщениями и начнет их зачитывать с указанием отправителя и названием мессенджера, в котором пришло это сообщение.

Напомним, на этой неделе Apple заявила о приостановке программы контроля качества голосового помощника Siri, с помощью которого сторонние компании получали доступ к запросам пользователей.

