Голосовой помощник Google научился читать сообщения из мессенджеров
Голосовой помощник Google Ассистент научился зачитывать текстовые сообщения из мессенджеров сторонних разработчиков. Речь идет о приложениях вроде WhatsApp, Telegram, Slack.
Кроме того, голосовой помощник теперь поддерживает не только чтение сообщений, но и диктовку ответов на них. Новая функция доступна при вызове голосового помощника и команде «зачитать сообщения» (read my messages). При этом потребуется выдать приложению Google разрешение на доступ к оповещениям, отмечает Ferra.
После этого голосовой помощник выдаст карточку с последними полученными сообщениями и начнет их зачитывать с указанием отправителя и названием мессенджера, в котором пришло это сообщение.
Напомним, на этой неделе Apple заявила о приостановке программы контроля качества голосового помощника Siri, с помощью которого сторонние компании получали доступ к запросам пользователей.
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