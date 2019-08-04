В Москве задержан мужчина, призывавший в соцсетях похищать и убивать детей силовиков

В Москве задержали мужчину, призывавшего через социальную сеть к насилию в отношении детей сотрудников силовых ведомств. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды).

Речь идет о жителе Подмосковья Владиславе Синице. Как сообщает Следком РФ, 31 июля 2019 года Синица посредством публикации в одной из социальных сетей призвал широкий круг лиц к противоправным действиям насильственного характера в отношении детей сотрудников правоохранительных органов. В сети он скрывался под ником «Макс Стеклов».

«Известия» приводили подробности случая Синицы еще до сообщения о задержании последнего. Как сообщает издание, «Макс Стеклов» участвовал в дискуссии в Twitter и призывал мстить силовикам, охранявшим порядок в Москве во время несанкционированной акции 27 июля, похищая и убивая их детей.

Напомним, что накануне в Москве прошла еще одна акция протеста, связанная с выборами в Мосгордуму. Количество задержанных на ней превысило тысячу человек.

