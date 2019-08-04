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«ОВД-Инфо»: количество задержанный на акции в Москве превысило тысячу человек

15:05, 04.08.2019
«ОВД-Инфо»: количество задержанный на акции в Москве превысило тысячу человек
Фото: torange.biz

Количество задержанный на несогласованной акции протеста в Москве превысило тысячу человек, следует из данных проекта «ОВД-Инфо» на 14.00 4 августа. Из них по меньшей мере 19 человек остались в полиции на ночь.

Напомним, официально МВД сообщало о 600 задержанных. Общее количество участников акции протеста правоохранительные органы оценили в 1,5 тысячи человек. Также сообщалось, что после акции пятерых человек госпитализировали, один из них — сотрудник правоохранительных органов.

Акция в Москве была связана с отказом в допуске до выборов в Мосгордуму для ряда независимых кандидатов. Это уже вторая подобная акция, первая прошла неделей ранее.

Общество
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