Исследование: треть грузовиков в России выпустили еще при СССР

Более 35% грузовых автомобилей, которые эксплуатируются в России на 1 января 2019 года, были выпущены еще во времена СССР. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства «Автостат».

В абсолютных числах этот показатель составляет 1,33 млн автомобилей.

Из них 30% приходятся на технику марки ГАЗ, что составляет почти 400 тыс. единиц. Более четверти парка советских грузовиков приходится на продукцию КАМАЗа. В тройке лидеров находится и уже несуществующий ЗИЛ, около 300 тыс. машин которого имеют советское прошлое.

Ранее, напомним, Татарстан вошел в десятку регионов России по объему продаж новых грузовиков.

