Новости аналитики

18:42 МСК Все новости
Новости раздела
Аналитика

Исследование: треть грузовиков в России выпустили еще при СССР

17:38, 04.08.2019
Исследование: треть грузовиков в России выпустили еще при СССР
Фото: commons.wikimedia.org/ George Chernilevsky

Более 35% грузовых автомобилей, которые эксплуатируются в России на 1 января 2019 года, были выпущены еще во времена СССР. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства «Автостат».

В абсолютных числах этот показатель составляет 1,33 млн автомобилей.

Из них 30% приходятся на технику марки ГАЗ, что составляет почти 400 тыс. единиц. Более четверти парка советских грузовиков приходится на продукцию КАМАЗа. В тройке лидеров находится и уже несуществующий ЗИЛ, около 300 тыс. машин которого имеют советское прошлое.

Ранее, напомним, Татарстан вошел в десятку регионов России по объему продаж новых грузовиков.

АналитикаАвто
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров