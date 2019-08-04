Новости промышленности

17:07 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

На «Танковом биатлоне» российские военные установили новый рекорд

15:43, 04.08.2019
На «Танковом биатлоне» российские военные установили новый рекорд
Фото: ru.wikipedia.org/ Vitaly V. Kuzmin

Российская сборная на международном конкурсе «Танковый биатлон — 2019» побила рекорд 2017 года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление начальника Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил России генерала-полковника Ивана Бувальцева.

По его словам, российская команда на заезде выполнила задачу за 18 минут 55 секунд, рекорд 2017 года составлял 19 минут 10 секунд. «. Соревнования продолжаются — нам в спину дышит команда Армении, все самое интересное впереди», — сказал Бувальцев.

Соревнования проходят в рамках V Армейских международных игр (АрМИ-2019), соперниками российской команды в первом заезде выступили сборные Армении, Киргизии и Ирана.

Напомним, накануне в России первый полет совершил Российский тяжелый беспилотник «Охотник».

ПромышленностьОПК
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров