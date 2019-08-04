На «Танковом биатлоне» российские военные установили новый рекорд

Российская сборная на международном конкурсе «Танковый биатлон — 2019» побила рекорд 2017 года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление начальника Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил России генерала-полковника Ивана Бувальцева.

По его словам, российская команда на заезде выполнила задачу за 18 минут 55 секунд, рекорд 2017 года составлял 19 минут 10 секунд. «. Соревнования продолжаются — нам в спину дышит команда Армении, все самое интересное впереди», — сказал Бувальцев.

Соревнования проходят в рамках V Армейских международных игр (АрМИ-2019), соперниками российской команды в первом заезде выступили сборные Армении, Киргизии и Ирана.



Напомним, накануне в России первый полет совершил Российский тяжелый беспилотник «Охотник».

