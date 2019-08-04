На матче «Зенит» — «Краснодар» произошла драка болельщиков с ОМОНом

Во время матча «Зенит» — «Краснодар» на стадионе «Газпром Арена» в Петербурге произошла драка болельщиков «Зенита» с сотрудниками ОМОНа.

На видеозаписи, которую опубликовала «Фонтанка», виддно, что болельщики «Зенита» снесли ограждение и вступили в противостояние с сотрудниками ОМОНа, выкрикивая лозунг «Один за всех, и все за одного». Издание отмечает, что инцидент произошел до окончания матча и до того, как «Зенит» пропустил гол в свои ворота. Игра завершилась со счетом 1:1.

????На «Тамбове» были лишь угрозы. Теперь мощная драка. Болельщики «Зенит» против ОМОНа. Москва позавидует pic.twitter.com/goN8gxEXCD — Dmitrii Zimin (@ZiminRussia) August 3, 2019

Две недели назад стычка с ОМОНом также произошла после матча «Спартак» — «Ростов».