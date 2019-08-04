Миодраг Божович: «Не могу спорить с губернатором. Он меня трудоустроил, что я должен ответить?

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович отреагировал на критику со стороны губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

«Очень хорошо, когда игроки поднимают свой уровень. Я не сказал, что Соболева надо продавать сегодня или завтра. Но я надеюсь, что он в будущем сделает такую карьеру, что за ним выстроится очередь. Как я могу сказать, что он не должен играть в «Крыльях»? Я сам тренер «Крыльев»



Я не могу с губернатором спорить через прессу. Он меня трудоустроил, он делает всё для команды и может сказать своё мнение. Что я должен ответить? Доволен ли я своей работой? Не могу так сказать. Но делаю всё, что могу»,- сказал Божович.

Напомним, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подверг критике слова тренера о том, что лидер «Крыльев Советов» должен перейти в более амбициозный клуб.