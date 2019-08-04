Украина пыталась сорвать возвращение России в ПАСЕ

Украина увеличила членский внос в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) для обеспечения работы организации без участия России.

Так, Украина внесла $400 тыс., которые превышают сумму обычного взноса, и хотела таким образом мотивировать другие стран-участницы ПАСЕ увеличить расходы. Однако никто не последовал ее примеру. Как сообщил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба в интервью украинскому изданию «Цензор», это связано с позицией генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда. Последний настаивал, чтобы взнос заплатила именно Россия.

Ранее сообщалось, что Россия готова к тому, что в 2020 году на январской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) некоторые страны попытаются оспорить полномочия ее делегации.

Напомним, в апреле 2014 года делегация России в ПАСЕ была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В июне этого года полномочия были восстановлены.