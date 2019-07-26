Россия заявила о готовности к попыткам оспорить ее полномочия в ПАСЕ

Россия готова к тому, что в 2020 году на январской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) некоторые страны попытаются оспорить полномочия ее делегации.

Россия ведет соответствующую работу со всеми политическими группами. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. «Возвращение в ПАСЕ не значит, что у нас там все будет гладко — наши полномочия наверняка будут оспорены в январе 2020 года», — цитирует Слуцкого «РИА Новости».

В апреле 2014 года делегация России в ПАСЕ была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации.

Напомним, ранее в ПАСЕ сообщили о политическом кризисе после подтверждения полномочий России.