В России появится новая марка электрокаров

В России запустят новый бренд электромобилей Monarch («Монарх»). Машины этой марки будут стоить от 1,8 млн рублей до 4,9 млн рублей.

Разработчики планируют создать две платформы: Junior, в которой будет заявлен компактный и среднеразмерный кроссоверы, и Large, которая предложит покупателям седан и внедорожник премиум-класса. При этом более 80% произведенных машин планируют направлять на экспорт.

Проект базируется в Новосибирске, батареи и электромотор для «Монарха» станет производить компания «Лиотех». Там же, вполне вероятно, расположится и первая производственная площадка нового российского электромобильного бренда, пишет портал «За рулем».

Напомним, ранее в России констатировали рост продаж электрокаров с пробегом.