В Татарстане на трассе погиб водитель мотороллера, в ДТП пострадали еще двое

В Бугульминском районе РТ накануне вечером произошло столкновение мотороллера и «Муравей» и автомобиля «Mitsubishi Outlander». В результате на месте происшествия погиб 46-летний водитель мотороллера.

Пассажиры автомобиля, проживающие в Альметьевске женщина 1960 г.р., и 10-летняя девочка с различными травмами были доставлены в Бугульминскую ЦРБ.

Авария произошла на 336 км автодороги Казань — Оренбург. Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, виновником аварии стал погибший водитель мотороллера. При выезде с второстепенной дороги он не уступил дорогу автомобилю «Mitsubishi Outlander», который двигался по главной.

Напомним, накануне в Елабужском районе также столкнулись вахтовый автобус и фура. В аварии пострадали 11 человек.

